Asp 5. Cinque diabetologi chiedono incontro a Giacomino Brancati

Reggio Calabria. Cinque diabetologi reggini, i dott. Antonino Amodeo, Achille De Luca, Angela Nevoso, Maria Pia Riccio e Claudio Turano, hanno scritto al Direttore Generale dell’ASP n.5 di Reggio Calabria, Dott. Giacomino Brancati. I medici hanno chiesto un incontro urgente, per discutere dei numerosi problemi che affliggono la diabetologia reggina e per individuare, attraverso libere elezioni (fra i diabetologi operanti presso l’ASP n.5) il coordinatore di rete, stabilendo al contempo le funzioni precipue della nuova figura professionale, che non potrà certamente né interferire né controllare il lavoro di altri specialisti, non essendo possibile per contratto una gerarchizzazione della specialistica ambulatoriale.