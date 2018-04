Elezioni in Friuli. Tripodi (FI): «Verso travolgente vittoria centrodestra unito, Di Maio scenda dal piedistallo»

Roma. “Luigi Di Maio scenda dal piedistallo sul quale si è arroccato e dal quale tiene in ostaggio gli italiani, con veti, smania da protagonismo o a secondo l’umore fallimentari ammiccamenti ai nostri alleati o al Pd. Dopo il Molise anche in Friuli Venezia Giulia, dai dati che stanno arrivando il popolo sovrano gli ha dato torto, come del resto era già avvenuto alle scorse politiche dove ebbene ricordarglielo il centrodestra unito è risultato la coalizione vincente con il 37% di consensi”. Lo dichiara Maria Tripodi deputata di Forza Italia, che prosegue: “il nostro movimento, grazie soprattutto alla straordinaria generosità del Presidente Berlusconi, che anche in questa occasione, si è speso con determinazione sul territorio, in tutte le province friulane, guadagna circa quattro punti rispetto alle scorse elezioni politiche è vivo, vegeto e determinate per la vittoria del centrodestra”.