Incidente stradale sull’Autostrada A2: 4 feriti, grave una ragazza

Reggio Calabria. Un grave incidente stradale si è registrato ieri sera intorno le ore 22.00 lungo l’autostrada “A2 del Mediterraneo” nel Comune di Rosarno. Immediato l’intervento di due pattuglie della Polizia Stradale che hanno constatato il ribaltamento di due autovetture, una Opel Zafira occupata da una donna 22enne di Cinquefrondi e da un’altra donna 23enne di Polistena e un’autovettura Fiat Panda, occupata da due giovani di San Giorgio Morgeto. In particolare, le condizioni fisiche di due donne sono apparse immediatamente critiche. Sul posto sono intervenute 4 autombulanze per soccorrere tutte le quattro persone coinvolte che sono state trasportate presso l’ospedale civile di Polistena dove per la ragazza 22enne di Cinquefrondi è stata emessa prognosi riservata, mentre per gli altri occupanti dei veicoli che hanno riportano lesioni i sanitari hanno diagnosticato prognosi dai 20 ai 7 giorni.

Stamattina la donna in gravi condizioni è stata trasferita presso i locali Ospedali Riuniti dove è stata confermata la prognosi riservata. Il prezioso intervento degli equipaggi della Polizia Stradale ha consentito la prosecuzione della viabilità veicolare evitando ulteriori incidenti stradali e, soprattutto, il tempestivo intervento dei sanitari per soccorrere le persone coinvolte. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.