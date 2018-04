Maria Elena Boschi a San Luca “In campo per il futuro – un anno dopo”: il programma

Reggio Calabria. Come anticipato qui da Newz.it il prossimo 4 maggio, in San Luca, con inizio alle ore 10.30, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “San Luca-Bovalino”, si svolgerà la manifestazione denominata “In campo per il futuro – un anno dopo”, un progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, in collaborazione con la Prefettura di Reggio Calabria, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, il CONI, la Federazione Italiana Gioco-Calcio l’Ufficio Scolastico Regionale, il Comune di San Luca e il Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti.

La giornata si concluderà alle ore 12,00, con la cerimonia di intitolazione dello Stadio comunale di San Luca allo scrittore Corrado Alvaro.

Il programma

Ore 10.30

Aula Magna Istituto comprensivo San Luca – Bovalino

– Inno nazionale a cura del coro e dell’orchestra dell’Istituto comprensivo di San Luca – Bovalino;

– Video: San Luca, 1 anno dopo;

SALUTI

– Dott. Salvatore Gullì, Commissario Prefettizio del Comune di San Luca;

– On.le Mario Gerardo Oliverio, Presidente della Giunta regionale;

– S.E.R. Mons. Francesco Oliva, Vescovo di Locri-Gerace;

– Dott.ssa Anna Cammalleri, Direttore Ufficio Scolastico Regionale Calabria.

INTERVENTI

– Dott.ssa Carla Sorgiovanni, Progetto punto luce, Testimonianza Save the Children;

– Dott. Luca Palamara, Consigliere C.S.M.;

– Dott.Giovanni Puro, Testimonianza Presidente della Consulta degli Studenti di Reggio Calabria;

– Dott. Federico Cafiero De Raho, Procuratore Nazionale Antimafia;

– Dott.ssa Mimma Pacifici, Dott. Paolo Graziano, Testimonianza “Auser Bovalino”;

– Ing. Antonella Catanzariti, Presentazione progetto del Comune di San Luca dedicato ai ragazzi

disabili e alle loro famiglie.

CONCLUSIONI

On.le Maria Elena Boschi, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

COORDINA

Dr. Michele di Bari

Prefetto di Reggio Calabria

Ore 12.00

Stadio comunale di San Luca

Esecuzione dell’orchestra di fiati “Giuseppe Rechichi” di Oppido Mamertina

Cerimonia di intitolazione dello stadio comunale a Corrado Alvaro;

Esercitazione sportiva delle tre principali scuole sportive di San Luca.

Ore 13.00 – Termine della manifestazione