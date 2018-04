Polemica su Atam. D’Amato (Mns): «Nuovi bus in città grazie a chi?»

Reggio Calabria. Il Sindaco Falcomatà si esalta su Facebook e sui media per i 14 bus acquistati col P.O.N. Metro, dotati di ogni comfort e senza barriere architettoniche. Una festa, definita come “un inno alla gioia” con festeggiamenti in Piazza del Popolo e con retoriche iniziative tese a dare ai 14 mezzi pubblici addirittura “un’anima, un’identità, un nome”. Bene, ai “taglianastri” odierni occorre ricordare che i finanziamenti di cui oggi l’attuale Amministrazione fa sfoggio sono riconosciuti esclusivamente alle Città Metropolitane istituite nel Paese.

Peccato, però, che il PD di Falcomatà, che oggi ostenta con grande sfrontatezza progetti di questo genere e tipologia, non abbia mai riconosciuto valenza alcuna alla enorme portata della conquista politica conseguita dal centrodestra. Come non ricordare il silenzio assordante di coloro che mai hanno inteso parlare in termini di gratitudine, opponendo improbabili interpretazioni riduttive a “pennacchi” e “scatole vuote” di quello che oggi si rivela un immenso, insperato status, foriero di finanziamenti esclusivi e mirati verso la nostra città.

Oggi questi signori con una sfacciataggine unica provano a prendere i meriti di chi ha lottato anche contro la loro “sinistra” rappresentanza in Parlamento (che non dimentichiamolo votò contro Reggio Città Metropolitana) per regalare alla città un risultato di questo livello. Oggi Falcomatà e soci sono indebitamente fieri di sfruttare i fondi ottenuti dal centrodestra per amministrare Reggio e lo fanno esibendo giocolieri e bolle di sapone, leggere e impalpabili come la loro azione politica e governativa.

Francesco D’Amato

Dirigente provinci­ale MNS RC