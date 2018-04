Raccolta di generi alimentari ad opera dell’Associazione Rete Sociale

Reggio Calabria. Si è concluso ieri 28 aprile alle ore 18 presso il “Superstore Sidis” in via Pio XI , la raccolta dei generi alimentari ad opera dei ragazzi di Rete Sociale . Il ricavato sarà devoluto al centro d’ascolto parrocchiale di Spirito Santo.

I ragazzi ringraziano in modo particolare tutte le persone oggi presenti ,che con l’affetto che contraddistingue noi reggini hanno deciso di prendere parte a questa iniziativa , ed al supermercato che ha rese possibile tale gesto. L’associazione anche se da poco istituita sta incentivando sempre più iniziative che tendono a sollecitare la coscienza collettiva, vanno anche citate le varie attività fatte come la raccolta dei giocattoli oppure il convegno realizzato l’8 Marzo.