Taurianova. Partito Comunista: “1° Maggio, tiriamoci i conti”

Taurianova (Reggio Calabria). Quanto dura la giornata lavorativa? Fino a 10 ore? E quanto si guadagna? Dividendo il salario per il numero dei giorni e delle ore lavorative, si guadagna circa 2 euro all’ora, si arriva a 4 per lavori usuranti se si è un operaio specializzato. E le garanzie previdenziali e infortunistiche? Neanche a parlare. In una giornata c’è solo il tempo di lavorare e quello che si guadagna non è sufficiente per vivere. Essere comunisti vuol dire essere per l’abbattimento dell’attuale stato di cose presenti. Buona Festa del Lavoro.

Partito Comunista Taurianova