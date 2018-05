Pauroso incidente sul Lungomare, scooter sul cofano di un’auto: 2 feriti

Reggio Calabria. Stamani un incidente ha visto coinvolti sul lungomare uno scooter di media cilindrata, con due persone a bordo, e un’autovettura Peugeot. Dalle primissime ricostruzioni pare che lo scooter coi due giovani in sella stesse procedendo sulla corsia riservata agli autobus, quando si è scontrato con l’auto che scendeva dalla traversa di via Fata Morgana. I due giovani, entrambi indossavano il casco, sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi.