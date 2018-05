Caccuri. Quindicenne si inoltra in pigiama e ciabatte nel bosco, ritrovato dai Carabinieri

Caccuri (Crotone). Nel pomeriggio di ieri, un 15enne si è allontanato dalla propria abitazione, indossando pigiama e ciabatte, verso i boschi circostanti. La denuncia di allontanamento del genitore ha attivato immediatamente le ricerche dei Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Petilia Policastro e quelli della Stazione Carabinieri Forestali di Savelli, unitamente a personale dei Vigili del Fuoco di Crotone e San Giovanni in Fiore (CS), che hanno permesso il rintraccio del minore alle successive ore 19:00 circa, da parte dei carabinieri della Stazione di Caccuri, in una zona impervia sita in località “Carcarelle”, a circa cinque chilometri dal luogo della scomparsa. Il minore, al momento del rintraccio in buona salute, è stato affidato ai genitori.