Europe Direct e Comune si preparano alla Festa dell’Europa

Reggio Calabria. Nell’ambito della Festa dell’Europa che avrà inizio il 9 maggio, lo Europe Direct di Reggio Calabria, che opera presso l’Assessorato alle Politiche Europee, chiama a raccolta i ragazzi della Città di Reggio Calabria. “Hai partecipato ad un concorso promosso dalla Commissione europea oppure insieme alla tua associazione sei vincitore di un finanziamento erogato dalla Commissione europea o ancora hai avviato una startup con un fondo europeo? Il 10 maggio potresti raccontare la tua storia o semplicemente allestire un punto informativo presso l’Urban Center di Reggio Calabria che rimarrà aperto dalle 14.30 alle 17.30 per celebrare la Festa dell’Europa. Se vuoi aderire alla nostra iniziativa scrivi a [email protected] , entro il 7 maggio, raccontandoci in poche righe la tua storia” – si legge in una nota del comune.