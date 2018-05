Quarta Commissione, conclusi i lavori della seduta

Reggio Calabria. La quarta Commissione “Assetto ed utilizzazione del territorio e protezione dell’Ambiente”, presieduta dal consigliere Domenico Bevacqua – dopo un intenso confronto che ha impegnato i consiglieri Aruzzolo, Battaglia, Bova, Gallo, Morrone e Tallini ed al quale ha partecipato anche l’assessore alle Attività Produttive Francesco Russo – ha deciso per l’unificazione delle proposte di legge del consigliere Gallo “Applicazione dell’art. 96, comma 1, lettera g, della L.R. 34/2002, sui canali navigabili” e quella di iniziativa dello stesso Bevacqua sulla garanzia di manutenzione ordinaria del collettore artificiale di bonifica denominato Canale degli Stombi.

“Il percorso che ho avviato tre anni fa per raggiungere la piena e costante fruibilità del Canale – spiega il presidente Bevacqua – sta raggiungendo il suo positivo compimento. Dopo aver provveduto, nel 2016 e nel 2017, attraverso due miei emendamenti al bilancio regionale, a produrre i due contributi (rispettivamente di 130 mila e 120 mila euro) con i quali il Comune di Cassano allo Ionio ha acquistato la benna dragante e completerà gli interventi sul porto turistico, il progetto di legge che ho presentato nella seduta odierna garantirà i 30 mila euro annui necessari alla manutenzione ordinaria dei mezzi già acquisiti. Nella prossima seduta provvederò a presentare il testo unico comprensivo anche della proposta del collega Gallo, intesa a definire la tipologia dei natanti autorizzati alla navigazione nel canale”.

“Ho voluto essere presente a questa seduta della Commissione per l’importanza della materia, nonostante la riunione contemporanea della Giunta regionale”, ha fatto presente l’assessore Russo, assicurando la massima collaborazione tra i Dipartimenti competenti e l’Ufficio legislativo. “L’obiettivo- ha spiegato ancora Russo- è arrivare ad una legge il più solida possibile, definendo in modo condiviso il necessario percorso di applicazione”.

L’organismo consiliare ha rinviato la trattazione di alcune proposta di legge: “Disposizioni per favorire la diffusione della mobilità elettrica nella regione Calabria e sviluppare la rete infrastrutturale per la ricarica delle vetture (d’iniziativa del consigliere Greco); “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale)” dei consiglieri Neri e Battaglia (con quest’ultimo che ha relazionato), e la proposta di legge del consigliere Morrone che regolamenta l’eccesso di illuminazione pubblica e privata e prevede il contenimento dello spreco energetico.