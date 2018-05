Agenzia delle Dogane. Ferro (FdI): «Ministero dell’Economia istituisce sede di Catanzaro, Reggio non verrà ridimensionata»

Catanzaro. “La conferma da parte del Ministero dell’Economia dell’istituzione a Catanzaro della nuova Direzione generale dell’Agenzia delle Dogane è la naturale conclusione di un iter il cui percorso è ben definito dalle norme e, in più, da criteri di buonsenso e di efficienza dell’azione amministrativa. Ciò sia perché il territorio del capoluogo è baricentro rispetto al territorio di interesse, quello delle regioni Calabria e Basilicata, sia perché si trovano a Catanzaro tutti i diversi organismi regionali con i quali dovrà interfacciarsi la Direzione”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che prosegue: “Ci risulta inoltre confermato che non verranno in alcun modo ridimensionati gli uffici di Reggio Calabria, né nell’organico, né nelle funzioni. Entrambe le città mantengono quindi le proprie prerogative, e nessun legittimo interesse viene scalfito. Insieme al sindaco Abramo abbiamo vigilato sull’iter, nella certezza che solo una forzatura politica, che fortunatamente non si è verificata, avrebbe potuto portare ad una decisione diversa da quella prevista dalla legge”.