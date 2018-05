Catanzaro. Due arresti della Polizia: sequestrati 11 gr. di cocaina, 24 semi di canapa indiana e una piantina di marijuana

Catanzaro. Nel ponte del 1° Maggio la Questura di Catanzaro ha organizzato servizi straordinari di controllo del territorio con una serie di azioni finalizzate a garantire una maggiore presenza sull’area cittadina, in particolare nelle zone a più alta densità di frequentazione da parte dei giovani.

Sono stati attuati specifici dispositivi volti alla prevenzione e repressione dei reati di genere con particolare riguardo al contrasto dell’attività di spaccio delle sostanze stupefacenti.

Durante tali servizi il personale di questa Squadra Volante, congiuntamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, ha tratto in arresto due cittadini catanzaresi C. A. classe 1992, e C. V. classe 1991, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Il tutto ha avuto inizio nel corso di un posto di controllo allorquando gli Agenti, intimando “l’alt” ad una autovettura si accorgevano che gli occupanti si disfacevano di un involucro di colore bianco, lanciandolo dal finestrino del lato guida. I poliziotti recuperavano immediatamente la confezione la quale, dai successivi esami specifici, è risultata essere sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Dalla perquisizione personale hanno recuperato nelle tasche dei pantaloni di uno dei due altre tre dosi di sostanza stupefacente, nello specifico una di cocaina e due di hashish, mentre l’altro occupante del veicolo aveva con sé la somma di euro 260,00 in banconote di piccolo taglio.

Successivamente nell’abitazione di C.A. venivano rinvenuti 24 semi di canapa indiana, una piantina dì marijuana della lunghezza di cm. 19, nonché una busta contenente diversi ritagli circolari in cellophane, tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi di droghe di diverso tipo.

Tutta la sostanza stupefacente (circa 11 gr. di cocaina, i 24 semi di canapa indiana e la piantina di marijuana) rinvenuta nel corso dell’attività, sottoposta agli accertamenti di laboratorio a cura del Gabinetto della Polizia Scientifica Provinciale, con esito positivo alle droghe, è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, compresa la somma di euro 260,00 quale probabile provento dell’attività di spaccio.

In seguito alla convalida dell’arresto, avvenuta nella mattinata odierna, il Giudice ha disposto la misura dell’obbligo della presentazione alla P.G. nei confronti di C.A.