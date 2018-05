Catanzaro. Incidente sulla SS 159: ferito soccorso dai Vigili del Fuoco e Suem 118

Catanzaro. Stasera alle ore 1910 squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro, sede centrale e distaccamento volontario di Taverna, sono intervenute per un incidente stradale sulla SS 159 tra i Comuni di S. Giovanni d’Albi e San Pietro Magisano.

Un’autovettura Ford Kuga per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo, è uscita fuori strada ed ha abbattuto il muretto di delimitazione della carreggiata terminando la sua corsa in una scarpata di circa sessanta metri di altezza ribaltandosi.

A bordo dell’automobile il solo conducente che, uscito autonomamente dall’abitacolo, è stato soccorso e recuperato dal personale dei Vigili del Fuoco in collaborazione col personale medico del Suem 118. L’uomo, ferito ma cosciente, è stato trasportato presso il presidio ospedaliero di Catanzaro. Sul posto personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di viabilità del tratto stradale.