Cosenza. Scontro tra auto sulla SS 107: morta una donna di 73 anni

Cosenza. Una donna di 73 anni, Rosa Cortese, di Rovito (Cosenza), è morta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, nei pressi dello svincolo di Pianette di Rovito, dove due auto si sono violentemente scontrate per cause in corso di accertamento. La figlia della vittima è rimasta gravemente ferita. Altre due persone sono state trasportate nell’ospedale di Cosenza.