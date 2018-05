Kaulonia Music Festival, sabato l’Ensemble Frascà in concerto

Caulonia (Reggio Calabria). Dopo l’apprezzato concerto del maestro Nello Salza, al Kaulonia Music Festival è il turno dell’Ensemble Frascà. Il live, in programma sabato 5 maggio alle 21 all’auditorium “Frammartino”, prevede l’esecuzione di brani musicali costruiti su testi poetici di svariate epoche, che, come i petali di una rosa, ognuno diverso e riconoscibile nel suo valore identitario, si riuniscono a formare un fiore dalla bella struttura e dal profumo intenso, “Come una Rosa”.

Lo stile della scrittura si lascia influenzare di volta in volta dalla “sonorità” dei testi, evocando atmosfere, che senza citare, ricordano il neoclassicismo, il tango, il jazz, la musica etnica, il minimalismo, il destrutturalismo elettronico. Non una colonna sonora, bensì, una ricerca di contatto sonoro tra il valore semantico del testo e il potere emozionale della musica. Il tutto sotto la direzione di Carlo Frascà, musicista e compositore roccellese.

Con lui sul palco cauloniese anche Paola Agrippa, voce aggiunta solista del Tve Torino Vocal Ensemble, Maria Antonietta Cristarella, attrice e regista, e la violinista Angelina Perrotta.