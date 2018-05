Anas. Consegnati lavori segnaletica verticale SS 106 in provincia di Reggio Calabria

Reggio Calabria. Anas comunica che, sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale lungo la statale 106 “Jonica”, che interesseranno i territori comunali compresi dal km 139,100 (Monasterace) al km 50,000 (Bova Marina). L’Area Compartimentale di Catanzaro ha attivato l’investimento, con procedura di Accordo Quadro, che coinvolge le strade Anas della Regione Calabria, per un importo pari a 5 milioni di euro. Le attività che interesseranno la strada statale 106 nella provincia di Reggio Calabria, prevedono la sostituzione di tutta la segnaletica verticale esistente, con conseguenti benefici per il livello di servizio dell’infrastruttura e per la sicurezza degli automobilisti. I lavori, per un importo complessivo di circa 500 mila euro, sono stati consegnati all’Impresa ITAL SEM s.r.l. con sede a Napoli. L’intervento avrà una durata prevista di 90 giorni.