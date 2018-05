Canolo. Precipita in un burrone: escursionista recuperato da Soccorso Alpino e 118

Canolo (Reggio Calabria). Oggi intorno alle ore 15:00, a seguito di chiamata della Centrale del Servizio d’urgenza ed emergenza medica 118 di Reggio Calabria, è stato attivato il personale tecnico della Stazione Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.

Si trattava di effettuare il recupero di un escursionista infortunato, E.V. di 44 anni di Gerace, precipitato in un burrone nell’agro di Canolo. In particolare, in base alle prime informazioni ricevute ed alle condizioni sanitarie riportate del paziente (codice giallo) si è proceduto ad andare in ausilio all’elicottero del 118 già decollato da Locri ed atterrato nelle vicinanze del sinistro, impiegando una squadra del Soccorso Alpino imbarcata sull’elicottero AW 139 del V reparto Volo della Polizia di Stato e contemporaneamente facendo convergere un’altra squadra via terra.

La complessità dell’intervento si è subito appalesata a causa della morfologia del territorio e date le caratteristiche impervie del sito dell’incidente, infatti i due tecnici del Soccorso Alpino imbarcati sono riusciti a raggiungere l’equipe medica, che nel frattempo aveva già stabilizzato il ferito, facendosi verricellare dall’elicottero sulla verticale dell’infortunato per garantire il supporto tecnico e procedere al recupero col verricello, ma stante la fitta vegetazione, si è dovuto procedere all’esfiltrazione del ferito via terra.

Grazie alla seconda squadra del Soccorso Alpino nel frattempo giunta sul posto si è potuto movimentare il paziente con l’impiego della barella portantina sino a trasportarlo e consegnarlo all’eliambulanza del 118.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri e Vigili del Fuoco. L’intervento è stato portato a termine grazie all’ottima sinergia tra il 118 e il Soccorso Alpino.