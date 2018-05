Convocato il Consiglio regionale il 10 maggio, all’ordine del giorno anche gli assegni vitalizi

Reggio Calabria. Il Presidente Nicola Irto ha convocato il Consiglio regionale a Palazzo Campanella per il prossimo 10 maggio 2018, alle ore 10, 30. All’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea, tre proposte di legge e due provvedimenti amministrativi di seguito emarginati.

1) Proposta di Legge n.335/10^ di iniziativa dei Consiglieri N. Irto, D. Tallini, G. Neri, S. Romeo, O. Greco, G. Arruzzolo, G. Giudiceandrea, G. Nucera, F. Cannizzaro recante: “Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abolizione adeguamento ISTAT”.

2) Proposta di Legge n.291/10^ di iniziativa dei Consiglieri G. Aieta, D. Battaglia recante: “Norme recanti disposizioni volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dell’invecchiamento attivo” – Relatore: M. Mirabello

3) Proposta di Legge n.294/10^ di iniziativa del Consigliere F. Sergio recante: “Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.)” – Relatore: F. Sergio

4) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.209/10^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza recante: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 e al bilancio di previsione 2018-2020 del Consiglio regionale” – Relatore: G. Neri

5) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.205/10^ di iniziativa D’Ufficio recante: “Designazione di due componenti nel Comitato dei garanti per l’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali (art. 5, l.r. 12 giugno 2009, n. 18)”