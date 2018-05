Corigliano-Rossano. Assistenza ai disabili prorogata al 30 maggio

Corigliano-Rossano (Cosenza). Assistenza fisica per gli alunni diversamente abili. Accolte dal Commissario Prefettizio Domenico Bagnato le numerose richieste pervenute da parte dei cittadini, il servizio viene prolungato fino al mercoledì 30 maggio.

È quanto fa sapere il Sub Commissario delegato Emanuela Greco precisando che la proroga è stata decisa a seguito di accurati approfondimenti espletati dalla responsabile del servizio e comunque nell’ambito dei fondi già impegnati.

Della prosecuzione è stata già data comunicazione alle scuole in data odierna