Crotone. Armato di coltello semina il panico tra gli studenti: arrestato dalla Polizia per tentata rapina e resistenza

Crotone. Questa mattina, a seguito di intervento in via Santa Croce, nelle adiacenze di due plessi scolastici cittadini, operatori della Squadra Volanti hanno tratto in arresto, G. O., crotonese, classe 1969, per il reato di tentata rapina e resistenza. Nello specifico, l’uomo ha avvicinato un impiegato della società telefonica “Telecom Impresa Semplice”, pretendendo, sotto la minaccia di un coltello lungo complessivamente cm 32 e con lama di cm 20, che gli venisse ceduto il telefonino di servizio. L’impiegato è riuscito a scappare anche grazie all’intervento di un ispettore capo della Polizia di Stato in quiescenza, che prontamente ha avvisato la sala operativa della Questura non perdendo di vista l’aggressore che, nel frattempo, correva brandendo il coltello minacciosamente e creando panico tra gli studenti appena usciti da scuola.

Il tempestivo intervento delle Volanti ha portato al definitivo arresto del soggetto ed al ripristino delle normali condizioni dell’ordine e della sicurezza pubblica per strada ed in una fascia oraria particolarmente delicata. A seguito di perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto indosso all’arrestato il coltello ed un taglierino, debitamente posti sotto sequestro. L’Autorità Giudiziaria competente ha confermato la misura restrittiva, disponendone l’accompagnamento presso la locale casa circondariale.