La Cisl-Scuola consolida il suo primato

Reggio Calabria. Con 3635 voti e il 35%, oltre 220 in più rispetto ai lusinghieri 3413 voti del 2015, la Cisl-Scuola della provincia di Reggio Calabria consolida il suo primato come sindacato scuola in occasione delle elezioni per le Rsu del 17-18 e 19 aprile 2018. “Il risultato – afferma il segretario generale Arcangelo Carbone – è il frutto di un sindacato quotidianamente al servizio delle istituzioni scolastiche e del personale tutto della scuola. Un sentito ringraziamento al personale che ha ritenuto di candidarsi, mettendoci la faccia, a favore di un’organizzazione sindacale, che ormai ha ampiamente acquisito piena cittadinanza in tutte le istituzioni scolastiche della provincia per la presenza costante in termini di contributo nei posti di lavoro. Grande soddisfazione, quindi, per il riconoscimento, ormai consolidato, verso questa federazione della confederazione Cisl, che, con puntualità, si è resa parte attiva nella competizione. Un grazie sentito, infine, ai capi d’istituto, ai docenti e al personale Ata di questo territorio, che, sempre più, trova in questo sindacato un riferimento serio e puntuale, dove consulenti e dirigenti sindacali sono presenti quotidianamente nelle 9 sedi della provincia di Reggio Calabria, garantendo un servizio di qualità all’utenza”.