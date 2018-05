L’Ente Teatro di Messina pubblica “Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione del Sovrintendente dell’Ente”

Messina. È indetta la Manifestazione d’interesse per l’individuazione del Sovrintendente dell’Ente Teatro di Messina, il cui avviso è pubblicato su: www.teatrovittorioemanuele.it.

La manifestazione è finalizzata ad acquisire la disponibilità di soggetti interessati a ricoprire il ruolo di Sovrintendente che posseggano i requisiti previsti dalla vigente normativa, dallo Statuto e dalla legge istitutiva dell’Ente L.R. del 10/01/1995 n. 4 (visionabili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo web: www.teatrovittorioemanuele.it), di chiara fama e con comprovata esperienza nell’ambito della pubblica amministrazione in ambito economico, amministrativo, finanziario e artistico da proporre all’Assessore Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo per la nomina.

Il mandato conferito dall’Assessore Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo avrà la durata di anni quattro. L’indennità di carica sarà determinata nel decreto assessoriale di nomina.

Previa valutazione dei requisiti, i potenziali candidati saranno inseriti in una long list, senza alcuna graduatoria.

I soggetti interessati potranno presentare manifestazione di interesse secondo il modello scaricabile dal sito internet dell’Ente, unitamente alla correlata modulistica. Potranno, inoltre, allegare alla domanda una relazione programmatica (massimo due cartelle) sul progetto di gestione dell’Ente.

La selezione sarà fatta, a insindacabile giudizio, dal Consiglio di Amministrazione, a cui spetta la designazione del Sovrintendente.

Le domande dovranno pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna brevi manu all’Ufficio protocollo dell’Ente o tramite pec: [email protected] tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 4 giugno 2018 e dovranno essere indirizzate al Presidente dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, via Garibaldi, s.n.c. c/o Teatro Vittorio Emanuele – 98122 Messina.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “NON APRIRE – Contiene Manifestazione d’interesse per l’incarico di Sovrintendente dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina”.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum, debitamente firmato, e copia del documento d’identità in corso di validità oltre alle dichiarazioni di cui all’avviso pubblico reperibile sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione dell’avviso. L’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina si riserva di revocare o annullare motivatamente l’avviso di manifestazione di interesse o, nel caso in cui non dovesse ritenere di individuare tra le domande presentate alcun candidato idoneo, di non proporre alcun nominativo per l’incarico senza incorrere in responsabilità, neanche ex art. 1337 c.c., e comunque di non procedere ad alcuna indicazione di nomina.

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla proposta dell’incarico, saranno trattati dall’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati manualmente e con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui all’art. 31.

L’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, potrà procedere a verificare il possesso effettivo dei requisiti dichiarati dal manifestante.

I dati forniti potranno essere comunicati agli Enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita.

Titolare del trattamento è il RUP sig. Antonino Giuffrè – Ufficio appalti e contratti dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina.