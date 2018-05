L’ex calciatore della Juventus Moreno Torricelli ospite del club “R. Bettega” di Borgia

Borgia (Catanzaro). Un campione, una leggenda all’anno. Dopo il grande successo dello scorso anno, per il “R. Bettega” di Borgia, guidato da Giuseppe Zaccone, si profila un altro evento eccezionale. Il prestigioso Juventus Ofc di Borgia ospiterà, infatti, un’altra leggenda a strisce bianconere, Moreno Torricelli. L’appuntamento è per sera di sabato, 5 maggio, alle ore 20,30, per una cena speciale al ristorante Parco di Monte Covello, a Girifalco.

“Dopo il grande Sergio Brio, nostro ospite lo scorso anno – dichiara il presidente del Juve club R. Bettega di Borgia, Giuseppe Zaccone – anche quest’anno abbiamo l’onore e il grande piacere di incontrare ed ospitare una leggenda della Juventus, Moreno Torricelli al quale faremo sentire tutto il nostro calore di calabresi prima ancora che di tifosi della Juventus”. Insomma, gli ingredienti per la grande serata ci sono, tutti. “Invito tutto il popolo juventino – aggiunge Zaccone – a partecipare e a condividere con noi la gioia di aver accanto Torricelli”.