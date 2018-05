Operazione Mandamento Jonico. Fissata l’udienza preliminare per 215 imputati: tutti i nomi

di Simona Musco

e Fabio Papalia

Reggio Calabria. Sono 215 gli imputati per i quali il gup di Reggio Calabria Filippo Aragona ha fissato per il giorno 21 maggio 2018 in aula bunker l’udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero, a firma dei pm Simona Ferraiuolo, Francesco Tedesco e Antonio De Bernardo, del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e del procuratore vicario Gaetano Paci. L’operazione Mandamento Jonico è stata condotta il 4 luglio 2017 dai Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria con l’esecuzione di 116 fermi, per accuse a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, turbativa d’asta, illecita concorrenza con violenza e minaccia, fittizia intestazione di beni, riciclaggio, truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e numerosi altri delitti collegati, tutti aggravati dalla finalità di agevolare l’organizzazione mafiosa denominata ‘ndrangheta. Nel mirino presunti affiliati alle locali di ‘ndrangheta di Locri, Roghudi, Condofuri, San Lorenzo, Bova, Melito Porto Salvo, Palizzi, San Luca, Bovalino, Africo, Ferruzzano, Bianco, Ardore, Platì, Cirella di Platì, Careri, Natile di Careri, Portigliola, Sant’Ilario, tutte rientranti nel mandamento ionico; nonché alcuni presunti affiliati alle locali di Reggio Calabria, cosca Ficara–Latella e cosca Serraino e alla locale di Sinopoli del mandamento tirrenico.

La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata nei confronti di 215 persone, di seguito nel dettaglio tutti i nomi: