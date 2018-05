Sanità Calabria. Sapia (M5S): “Bene riattivazione ambulatori per nefropatici, ma urge confronto in consiglio regionale”

Cosenza. «Mi solleva la notizia ufficiale della riattivazione dal prossimo giugno, presso lo Spoke di Corigliano-Rossano, dell’ambulatorio per il controllo dei trapiantati renali e di quello dedicato alla pre-dialisi, per cui da ex dializzato e poi da trapiantato mi sono battuto anche prima della recente elezione in parlamento». Lo afferma, in una nota, il deputato M5s Francesco Sapia, della commissione Sanità, che aggiunge: «Sarebbe assurdo se pazienti così delicati fossero costretti a spostarsi altrove, a subire ancora problemi organizzativi e carenze derivanti dalla gestione dei servizi sanitari, dominata da logiche contabili disumane e contrarie ai fondamenti del diritto». «Tuttavia – prosegue il parlamentare 5stelle – la strada da fare è ancora molto lunga, anche per l’immobilismo del consiglio regionale, che ha pilatescamente rinunciato alle proprie prerogative. In Calabria la specialistica resta il problema principale, nonostante i passi in avanti nel pubblico. Purtroppo, la politica rimane in generale miope: spesso sponsorizza la sanità privata e si rassegna allo smantellamento dei servizi determinato dagli obblighi, folli, di contenimento della spesa». «Servono – conclude Sapia – maggiori risorse alla sanità calabrese, per cui abbiamo già presentato una proposta di legge, a prima firma Nesci, che riscrive le norme sul commissariamento e sulla ripartizione del Fondo sanitario alle Regioni. Intanto sollecito il presidente del consiglio regionale, Nicola Irto, a convocare al più presto il tavolo di confronto con l’intera deputazione calabrese, anticipato al collega 5stelle D’Ippolito, sulle priorità e competenze istituzionali in questa fase commissariale, volutamente interminabile».