Slitta la data del concerto di Mogol. Già attivato il rimborso dei biglietti

Reggio Calabria. Per sopraggiunti impedimenti del Maestro Mogol, il tour dell’autore, compresa la data reggina del prossimo venerdì 11 maggio al Teatro Francesco Cilea, è stato annullato. La comunicazione è giunta nel tardo pomeriggio di oggi da parte dello staff dell’autore: “Il Maestro Mogol è molto dispiaciuto per non poter essere presente a Reggio Calabria ma deve affrontare un intervento che seppur di routine non può essere rimandato”. L’associazione SymphonyCity ha già attivato le procedure per il rimborso dei biglietti acquistati in prevendita. Sarà possibile richiedere la restituzione della somma del biglietto o presso i punti vendita o a partire da giovedì 10 maggio presso la sede dell’associazione sita a Reggio Calabria in via Emilio Cuzzocrea, 42. Per coloro che, invece, avessero acquistato il ticket online su Eventbrite, le commissioni saranno rimborsate automaticamente dal sistema e il partecipante riceverà il proprio denaro entro 5-7 giorni lavorativi, secondo le disposizioni dell’istituto di credito operante. La SymphonyCity comunicherà la nuova data del concerto non appena il Maestro Mogol riprenderà il suo tour riservando un nuovo spettacolo alla città di Reggio Calabria.