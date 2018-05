Villa San Giovanni. Arrestato dalla Polizia per evasione dai domiciliari

Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Villa San Giovanni diretto dal vice questore Filippo Leonardo, ha tratto in arresto un pregiudicato 50 enne, B.F., residente a Villa San Giovanni responsabile di aver violato le disposizioni della detenzione domiciliare irrogata dal Tribunale di Napoli nel mese di febbraio 2018. In particolare l’uomo non ha rispettato la prescrizione relativa agli orari e ai luoghi autorizzati per l’espletamento delle necessarie esigenze di vita nonché ha percosso e minacciato una persona per vecchi rancori personali.

All’esito della convalida dell’arresto, il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la misura degli arresti domiciliari restringendo le autorizzazioni necessarie all’espletamento delle esigenze personali.