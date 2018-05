Tripodi (Forza Italia): «Prioritari gli interessi del Paese. Subito Governo di centrodestra»

Roma. «A due mesi dal voto e alla vigilia di nuove consultazioni al Colle, continua il tragico teatrino politichese che condanna il Paese allo stallo. I cittadini sono sempre più smarriti davanti alla cronica instabilità politica, fatta di veti incrociati, diktat, capricci e insulti targati cinque stelle e l’ombra del voto anticipato. L’Italia incorre in pericoli gravissimi per l’economia, necessita di investimenti, soprattutto, al sud dove la disoccupazione rimane la piaga più drammatica e quella femminile – è notizia di ieri – in regioni come Calabria, Puglia, Sicilia e Campania è ai più alti livelli di tutta Europa. Una situazione allarmante, sottolineata più volte anche dal massimo rappresentante istituzionale UE il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani».

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Maria Tripodi, che prosegue: «È questa l’ora del coraggio e della responsabilità. Chi ha a cuore gli interessi dell’Italia, usi il buon senso e non faccia prevalere gli interessi di parte. In gioco ci sono il futuro dei nostri figli e la credibilità del sistema Paese». Occorre – ha concluso la deputata Tripodi – un Governo di centrodestra, la coalizione uscita vittoriosa dalle scorse elezioni, che si occupi dei problemi degli italiani.