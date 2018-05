Bandiere Blu. Il sottosegretario Bianchi: «La Calabria punta sulla qualità»

Roma.“Con le sue 9 bandiere blu, due in più rispetto allo scorso anno, la Calabria dimostra di aver imboccato la strada giusta: valorizzare i propri litorali puntando sulla qualità delle acque e sui servizi di accoglienza, il tutto nell’ottica della sostenibilità. Un piccolo tesoretto per la nostra regione considerato che l’assegnazione della Bandiera Blu avviene secondo procedure piuttosto stringenti, che seguono il protocollo Uni-En Iso 9001-2008.” Così il sottosegretario al Mibact, Dorina Bianchi commenta il riconoscimento della Fee la ong danese Foundation for Environmental Education.

“Un risultato che premia innanzitutto i Comuni che stanno dimostrando sempre più attenzione alle problematiche legate alla gestione sostenibile del proprio territorio e di cui dobbiamo andare fieri – continua il sottosegretario Bianchi – e che deve spingerci a fare sempre meglio. Con i suoi 800 km di coste, infatti, la nostra regione meriterebbe di ottenere anche più numerose bandiere blu”.