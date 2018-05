Comune unico Corigliano-Rossano. Parte il progetto “In giro per la città”

Corigliano-Rossano (Cosenza). Quello del rafforzamento della fusione in atto nel comune unico è anche e soprattutto un percorso di natura culturale che richiede il contributo di tutti gli attori sociali ad ogni livello e che sarà tanto più sentito e vissuto come spontaneo e condiviso dalle due cittadinanze quanto maggiore sarà il livello di conoscenza reciproca dei due territori, a partire dai rispettivi e preziosi patrimoni storici, identitari e architettonici.

È quanto ha sottolineato, d’intesa con il Commissario Prefettizio Domenico Bagnato, il sub commissario prefettizio con delega anche alla cultura Emanuela Greco nel corso dell’incontro con le associazioni culturali di Corigliano e di Rossano convocate e riunite ad hoc, oggi (lunedì 7 maggio) nella Sala Giunta della sede territoriale comunale di Rossano per illustrare finalità e strumenti attuativi del progetto “In giro per la città”.

Obiettivo di questo primo incontro, al quale seguiranno altri, era quello di condividere con tutta la rete dell’associazionismo di Corigliano-Rossano percorsi sinergici finalizzati a sostenere e promuovere il programma (che sarà presentato nei prossimi giorni) di fruizione e conoscenza dei patrimoni storici, culturali, architettonici, paesaggistici ed urbani delle diverse aree del comune unico.

Nella stessa giornata di oggi sono stati ricevuti anche i responsabili delle società di autolinee per concordare iniziative di collaborazione e di concreto sostegno logistico al progetto culturale e di marketing territoriale.

Insieme alla Greco, che ha ringraziato per la loro sensibilità quanti hanno dimostrato adesione e collaborazione a diventare partner dell’iniziativa, con i responsabili delle associazioni erano presenti anche il Dirigente Giuseppe Graziani, i responsabili ed il personale degli uffici Turismo ed Europa.