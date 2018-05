Potere al Popolo vicino ai lavoratori della cooperativa “Città del Sole”: «Non ricevono stipendi da giugno»

Reggio Calabria. La cooperativa, che gestisce la comunità alloggio per malati psichiatrici di via Eremo Botte, continua a svolgere il suo lavoro in una situazione che, a causa della mancata erogazione degli stipendi, ha già provocato 12 licenziamenti. Nonostante l’intimazione della Prefettura al Dipartimento di salute mentale affinché effettuasse i dovuti pagamenti, la situazione continua a rimanere in una fase di stallo, costringendo i lavoratori esasperati ad annunciare una protesta ad oltranza.

La cooperativa “Città del Sole”, che opera nel campo della residenzialità psichiatrica da circa trent’anni, si è caratterizzata come una realtà positiva, attenta nel garantire modelli assistenziali che rispettino la dignità dei pazienti psichiatrici e delle loro famiglie, e in un periodo storico in cui i livelli di assistenza sanitaria sono dettati più dai ragionieri che dai medici, la città di Reggio Calabria non può permettersi la chiusura di questa esperienza.

Per questo invitiamo tutte e tutti a sostenere questi lavoratori nel presidio che inizierà domani 8 maggio dalle ore 10 presso la sede della Direzione Generale ASP in via Diana.

Potere al Popolo Reggio Calabria