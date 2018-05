Presentato il libro “Riflessioni dell’Anima. Il Cammino” dell’artista israeliana Miriam Jaskierowicz Arman

Reggio Calabria. Si è svolta Domenica 6 Maggio 2018 presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio di Calabria, la presentazione del libro “Riflessioni dell’Anima. Il Cammino” dell’artista israeliana Miriam Jaskierowicz Arman (Pedagoga della voce, Premio Internazionale Virdimura 2016 contro razzismo e antisemitismo). Moderatore dell’incontro il pubblicista Tonino Nocera (socio AISG Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo).

La serata è stata allietata dai musicisti Maestro Tommasini al violino e Maestro Ielo alla chitarra, che hanno eseguito due bellissime composizioni di Telemann e Paganini. La Calabria vanta un passato ebraico durante il quale prosperava: oggi la presenza di Miriam Jaskierowicz Arman restituisce lustro alla città metropolitana di Reggio Calabria.

L’autrice sarà impegnata già il prossimo Autunno – sempre presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” – per la sua prima mostra di quadri. Opere pregiate e stimate da grandi critici d’arte che hanno avuto il privilegio di ammirarle all’estero, un’altra occasione preziosa per conoscere l’affascinante cultura ebraica.