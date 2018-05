Quasi conclusi i lavori del “nuovo” Scatolone, il Comune cerca foto che ne raccontino la storia

Reggio Calabria. “I tanto attesi lavori dello Scatolone sono quasi conclusi: un gioiellino che tornerà a disposizione, dopo anni di abbandono, del mondo cestistico reggino. Ecco una piccola anticipazione di come sarà, senza svelare troppo”. Così scrive, in un post su facebook, il sindaco Giuseppe Falcomatà che prosegue: “Adesso abbiamo bisogno di voi. Per dare un tocco di “magia” in più, vorremmo posizionare all’interno alcune foto d’epoca, significative della lunga storia dello Scatolone. Se volete contribuire, inviateci le vostre, ad alta risoluzione, su [email protected]”.