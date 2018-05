Truck Tour Banca del Cuore 2018. Il Sindaco Falcomatà: «Prevenzione e impegno segni distintivi di una sanità che cresce e si relaziona con il territorio»

Reggio Calabria. «La prevenzione e l’impegno dei medici reggini come segno distintivo di una sanità che cresce e si relaziona sempre più con il territorio». Con queste parole il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha salutato l’ottimo successo ottenuto dalla seconda edizione del progetto itinerante nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2018” sbarcato nei giorni scorsi a Reggio Calabria. «Iniziative come questa non sono affatto scontate – ha aggiunto il sindaco – e sono il frutto dell’impegno volontario di tanti medici che ogni giorno, tra mille difficoltà, prestano la loro meritoria opera di servizio nei confronti della nostra comunità. Ringrazio dunque l’equipe del Dottor Vincenzo Amodeo, del comitato di coordinamento area management e qualità dell’Anmco, per aver fortemente voluto il ripetersi di questa bella ed importante iniziativa che, dopo il successo dello scorso anno, è tornata a svolgersi nella nostra Città. In appena tre giorni di servizio sul nostro Lungomare, il Truck Tour ha effettuato ben 300 screening gratuiti: un’operazione davvero utile considerando che secondo i dati dell’ultimo censimento Istat nel nostro Paese addirittura il 44% dei decessi, ogni anno, è dovuto a malattie cardiovascolari».