Concerto inaugurale della 28ª stagione del Conservatorio Cilea

Reggio Calabria. Al via la 28a Stagione concertistica del Conservatorio “F. Cilea” con un recital lirico del soprano Liliana Marzano e del baritono Alessio Gatto Goldstein, accompagnati al pianoforte da Amelia Aguglia, che si terrà giovedì 10 maggio alle ore 18.30 nella Sala Boccioni del Palazzo C. Alvaro in Piazza Italia a Reggio Calabria.

In programma brani d’opera di Rossini, Mascagni e Verdi. L’evento si accompagna alla Mostra personale del giovane pittore reggino Daniele Chiovaro, un artista che sfida e abbatte i limiti imposti dalla perdita dell’uso delle mani realizzando interi dipinti con la bocca, la cui fama ha da anni varcato i confini della nostra regione ricevendo ovunque significativi riconoscimenti e premi.

L’ingresso è libero.

Apriranno il concerto tre famosi duetti: Rosina e Figaro in Dunque io son… tu non m’inganni? dal Barbiere di Siviglia di Rossini, Santuzza e Alfio in Oh! Il Signore vi manda da Cavalleria Rusticana di Mascagni e Conte Luna e Leonora in Udiste… Mira, di acerbe lagrime dal Trovatore di Verdi.

Il recital proseguirà fino al termine con le note del Cigno di Busseto: l’aria di Leonora Timor di me? … D’amor sull’ali rosee… Tu vedrai dal Trovatore, l’aria di Rigoletto Cortigiani, vil razza dannata seguito dalla cavatina di Elvira Ernani!… Ernani, involami per concludere con la romanza di Amelia Morrò – ma prima in grazia e l’aria di Renato Eri tu che macchiavi quell’anima da Un ballo in maschera.

Liliana Marzano si è diplomata in Canto al Conservatorio “A.Corelli” di Messina. Ha iniziato la carriera artistica vincendo il Concorso As.Li.Co 1990 con Il Flauto Magico di Mozart e l’oratorio Il Trionfo del Tempo e del Disinganno di G.F. Hændel nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano. A Berlino, nel 1993, ha eseguito la Messa di Requiem di Verdi, la Carmen di Bizet (Micaela) al Festival dei due Mondi di Spoleto, trasmessa in diretta Eurovisione su RAI2. Dalla Sala Nervi in Vaticano ha partecipato al concerto per la FAO ‘99, al fianco di Josè Carreras, con diretta Mondovisione su RAI 2. Durante la sua carriera ha spesso collaborato con Andrea Bocelli in vari concerti in Italia e all’estero.

Attualmente insegna Canto al Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria.

Alessio Gatto Goldstein si è diplomato in Chitarra e in Canto presso il Conservatorio di Musica ” F. Cilea” di Reggio Calabria con il massimo dei voti. Ha tenuto, come solista, vari concerti e ha rappresentato gli allievi dei Conservatori della Calabria, esibendosi come solista presso il Padiglione Italia dell’ EXPO 2015 a Milano. E’ entrato a far parte della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova come baritono aggiunto, partecipando alle opere La Bohème e Simon Boccanegra.

Ha collaborato anche con la Fondazione Teatro Regio di Torino.

Amelia Aguglia si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Reggio Calabria e si è poi perfezionata nel repertorio solistico dedicandosi in seguito alla musica da camera ed in particolare alla liederistica. Ha partecipato a diversi corsi tra i quali quello sul lied ed opere di Mozart tenuto da Paul Von Schilawsky, docente al Mozarteum di Salisburgo. E’ vincitrice di vari concorsi (Ama Calabria, Rovere D’oro, Città di Viareggio, Premio Mozzati, Rassegna Giovani Musicisti Amici di Castel Sant’Angelo) e del concorso a cattedra nei conservatori. Laureata in musicologia, è docente di Accompagnamento pianistico al Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria.

“I Concerti del Conservatorio” fanno parte di una più ampia attività di produzione artistica che, insieme con quella di ricerca e quella principale di alta formazione musicale, costituisce uno degli output più significativi di un’istituzione altamente dinamica che nell’ultimo decennio ha subito una rapida trasformazione, da scuola atipica a sede di alta formazione in cui si conseguono titoli equiparati alle lauree di 1° e 2° livello.

La stagione concertistica proseguirà fino al 29 giugno con altri 12 appuntamenti presso la Sala Boccioni di Palazzo C. Alvaro (RC) con inizio alle 18.30, salvo diversa indicazione:

LUNEDÌ 14 MAGGIO

Maurizio Innocenti, pianoforte

VENERDÌ 18 MAGGIO

Efeitobrasil Trio: Roberta Piccirillo, voce – Giovanni Guaccero, pianoforte, Luca Scorziello, percussioni (UniTre, via Willermin)

MARTEDÌ 22 MAGGIO

Elisa Teglia, organo ( S. Giorgio al Corso, ore 19,15)

GIOVEDÌ 24 MAGGIO

Adolfo Zagari, fisarmonica – Sergio Puzzanghera, pianoforte

GIOVEDÌ 31 MAGGIO

Luca De Muro, violoncello – Giuseppe Gullotta, pianoforte

LUNEDÌ 4 GIUGNO

Salvatore Romeo, viola – Rosa Inarta, pianoforte

GIOVEDÌ 7 GIUGNO

Salvatore Portuesi, violino – Salvatore Zema, chitarra – Eszter Lencses, chitarra

MARTEDÌ 12 GIUGNO

Adolfo Zagari, fisarmonica – Dina Tullio Donatone, pianoforte

SABATO 16 GIUGNO

Davide Alogna, violino – Giuseppe Gullotta, pianoforte – Orchestra del Conservatorio “Cilea” – Fabrizio da Ros, direttore (Teatro “Cilea”)

GIOVEDÌ 21 GIUGNO

Andrea F. Calabrese, pianoforte

MARTEDÌ 26 GIUGNO

Alberto Vocaturo, flauto – Francesco Scimone, chitarra

VENERDÌ 29 GIUGNO

Davide Alogna, violino – Giuseppe Currao, clarinetto – Andrea F. Calabrese, pianoforte