Cosenza. Atto intimidatorio al consigliere comunale Cipparrone, solidarietà da Palazzo dei Bruzi

Cosenza. Il Sindaco Mario Occhiuto, a nome di tutta la Giunta di Palazzo dei Bruzi, e il Presidente del Consiglio comunale Pierluigi Caputo, a nome di tutta l’assemblea cittadina, hanno espresso la loro solidarietà al Consigliere comunale Giovanni Cipparrone per il grave atto intimidatorio subìto questa mattina, quando, davanti alla sede di “Ecologia Oggi”, in via Pietro Nenni, dove Cipparrone presta la sua attività lavorativa, ignoti hanno appiccato fuoco all’autovettura del consigliere comunale.

“Il gesto intimidatorio perpetrato all’indirizzo dell’amico e consigliere comunale Giovanni Cipparrone – sottolineano in una dichiarazione congiunta il Sindaco Occhiuto ed il Presidente del Consiglio Pierluigi Caputo – è non solo esecrabile, ma è ancora più riprovevole perché portato a termine davanti alla sede di lavoro di Giovanni Cipparrone. La gravità di quanto accaduto suscita sentimenti di sdegno profondo perché allunga la serie delle intimidazioni all’indirizzo degli amministratori della cosa pubblica, coinvolgendo chi, con solerzia, sta in mezzo alla gente, impegnandosi in prima linea nei quartieri, dalla parte del cittadino, sforzandosi di interpretarne bisogni e difficoltà. Dopo l’atto intimidatorio subìto a dicembre dello scorso anno dall’Assessore Francesco De Cicco, Palazzo dei Bruzi – prosegue la nota congiunta del Sindaco Occhiuto e del Presidente del Consiglio Caputo – è ancora una volta scosso da un episodio di inaudita gravità. Esortiamo Giovanni Cipparrone ad andare avanti, proseguendo la sua attività politica con maggiore impegno e determinazione, certi che sulla vicenda sarà fatta piena luce per assicurare alla giustizia i responsabili”.