Crotone. Esplosione in appartamento, 2 morti: foto e video

Crotone. La scorsa notte, 7 maggio 2018, intorno alle 22:00 una serie di telefonate hanno allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone per una forte esplosione. Immediatamente sono partite 2 squadre con autopompa serbatoio, autoscala e funzionari al seguito. All’arrivo sul posto, nel quartiere di Lampanaro, la situazione si è presentata alquanto critica, infatti non vi erano più le pareti dell’appartamento posto al piano 3° di un palazzo residenziale della zona sud di Crotone.

L’onda d’urto causata dall’esplosione ha distrutto tutte le pareti dell’appartamento, scaraventando a centinaia di metri infissi, vetri e parti di muratura, facendo inoltre danni alle vetture parcheggiate nelle vicinanze del palazzo. All’ingresso dei Vigili del Fuoco nello stabile vi erano ancora due persone delle sette presenti durante l’esplosione, le altre in condizioni critiche erano state già soccorse e portate in ospedale, tra queste tre bambini.

Tra macerie e pareti in stato precario di stabilità, i Vigili del Fuoco, aiutati da agenti di Polizia, sono riusciti a trasportare all’esterno un uomo, S.R. di 43 anni, gravemente ferito e poi deceduto in ospedale, e una donna, R.M. di 54 anni, rimasta senza vita dopo lo scoppio all’interno della casa. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per la messa in sicurezza dell’appartamento e per le valutazioni di stabilità dello stesso e di quelli vicini. Durante l’intervento erano presenti inoltre: sanitari del 118, Polizia, Carabinieri e Vigili Urbani. Per le cause dello scoppio al momento ci sono indagini in corso.