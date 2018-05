Divieto uso potabile delle acque del Centro storico Calopinace-Annunziata fino Chiesa San Paolo alla rotonda

Reggio Calabria. Divieto di utilizzo per scopi potabili della acque distribuite nella perimetrazione del Centro storico Calopinace – Annunziata fino Chiesa San Paolo alla rotonda. Viste le note A.S.P. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione n° 751 e 752 del 04/04/2018, con le quali è stato comunicato l’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati da personale ARPACal, in via C.so Garibaldi “galleria Caminiti” e largo Morisani al centro città, che gli stessi campioni risultano non conformi ai sensi del D. lgs. n° 31/2001 e s.m.i. a causa della presenza oltre i limiti tabellari degli ioni Sodio, Cloruro e Ferro e che è necessario disporre l’inibizione temporanea dell’acqua al consumo alimentare, nonché l’adozione delle misure idonee finalizzate al contenimento dei parametri come previsto dal D. lgs. n° 31/2001, la revisione dei serbatoi e le relative fonti di adduzione e la clorazione continua delle acque deputate al serbatoio regionale trabocchetto.

Visto il Decreto Legislativo n° 31 del 02 febbraio 2001, recante disposizioni per l’attuazione della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano; Considerata l’esigenza, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico – sanitarie, di interdire provvisoriamente la potabilità dell’acqua nel centro storico cittadino, nelle more di attuazione dei necessari interventi per il conseguente rientro dei parametri e negli standard di qualità fissati dal D. lgs. n° 31/2001, secondo le indicazioni dell’ASP di Reggio Calabria; Considerato che sono in atto da parte di questa Amministrazione ulteriori controlli di potabilità dell’acqua erogata nel territorio interessato, onde eliminare la causa della non conformità, ai sensi del D.lgs. 31/2001; Visto l’art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D.lgs. n° 267/2000, in base al quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottale dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.

Il Sidndaco, con propria Ordinanza n. 29 del 08-05-2018 (prot. 72839 del 08-05-2018), ordina: “E’ vietato, per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa, utilizzare per scopi potabili e per il consumo alimentare (bere) le acque distribuite nella perimetrazione del centro storico delimitato dal torrente Calopinace a sud fino al torrente Annunziata a nord, compresa la parte a monte fino alla chiesa di S. Paolo alla rotonda”.