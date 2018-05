Festa dell’Europa. L’assessore Marino: «Tre giorni di confronto e proposta per rilanciare un nuovo europeismo»

Reggio Calabria. “La comunità reggina si dimostra ancora una volta un luogo profondamente legato a quei valori di democrazia, libertà e impegno civile che costituiscono l’ossatura e le radici stesse della nostra appartenenza all’Europa”. E’ quanto afferma l’assessore alle Politiche europee, Pon Metro e Smart City del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Marino che aggiunge: “Per l’importante ricorrenza comunitaria abbiamo voluto mettere in piedi una tre giorni ricca di contenuti, all’insegna della partecipazione, del dialogo e del confronto fra i diversi attori istituzionali e sociali. Tre diversi appuntamenti che coinvolgeranno il territorio metropolitano di Reggio Calabria e che vedranno protagonisti, in modo particolare, i giovani. E’ a loro, infatti, – prosegue Marino – che dobbiamo rivolgere ogni attenzione al fine rilanciare il progetto europeista che va riempito di nuovi contenuti, idee e proposte. Sono loro gli interlocutori principali con i quali la classe dirigente, ad ogni livello, ha il dovere di confrontarsi a cominciare dai temi fondamentali che interessano il presente e il futuro dell’Europa e di ogni singola realtà territoriale. Non a caso, le questioni più urgenti che animeranno gli eventi in programma per la Festa dell’Europa, riguarderanno innanzitutto la madre di tutte le emergenze, ovvero il lavoro”.

“Avvieremo, in questa direzione, – sottolinea l’assessore – un percorso condiviso e partecipato che ponga al centro i lineamenti di un modello di comunità europea in grado di assicurare diritti e pari condizioni di crescita e sviluppo a tutte le realtà che ne fanno parte, in particolare a quelle più periferiche e ancora in forte ritardo rispetto alle aree più avanzate del continente. Con i nostri giovani, i rappresentanti del mondo della scuola e dell’università, gli enti e le associazioni, faremo il punto sulle opportunità che le istituzioni comunitarie mettono a disposizione dei territori e su come migliorare la nostra capacità progettuale e di spesa delle ingenti risorse di cui disponiamo”.

“Lo faremo – evidenzia Marino – partendo da esempi concreti, da modelli di sviluppo e innovazione già in atto nel nostro territorio. Basti pensare alle recenti novità che hanno interessato il sistema di trasporto pubblico locale che proprio grazie alle risorse europee hanno consentito alla nostra città di potenziare e modernizzare il parco mezzi dell’Atam. Parallelamente porremo l’accento sul tema della coprogettazione e del coordinamento a più livelli che da tempo vede impegnati gli ordini professionali, il terzo settore, le realtà associative e gli enti locali sui fronti della coesione sociale, dell’imprenditorialità giovanile e di quella sociale a favore dei soggetti svantaggiati, della riqualificazione e valorizzazione delle aree degradate”.

“E’ questo, dunque, – conclude l’assessore – l’approccio operativo con cui intendiamo celebrare la Festa dell’Europa ripercorrendo le orme e l’esempio delle diverse anime dell’europeismo italiano da Spinelli a De Gasperi e continuando a lavorare per realizzare compiutamente il sogno di una comunità europea che non sia solo una distante sovrastruttura fatta di regole e burocrazia ma, al contrario, una realtà capace di esprimere una concreta visione del presente e un orizzonte credibile per il nostro avvenire”.