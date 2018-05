International Fashion Week. Anteprima con il fashion designer Gianni Sapone

Reggio Calabria. L’assessore alle politiche giovanili Saverio Anghelone e l’assessore all’Istruzione Anna Nucera del comune di Reggio Calabria, in collaborazione con la Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, in occasione dell’International Fashion Week, hanno promosso ed organizzato un pre-opening tra l’eccellenza del Made in Italy, Gianni Sapone e gli studenti dell’ITT Panella Vallauri, per far scoprire la creatività attraverso un bozzetto di moda e la realizzazione dell’abito stesso.

Gianni Sapone, diplomatosi al liceo artistico Preti è l’esempio di come un giovane reggino, coltivando un sogno, è riuscito a realizzare una casa di moda haute-couture che opera sul territorio nazionale ed internazionale.

Lo stilista incontrerà gli studenti e spiegherà loro il percorso da seguire per poter entrare nel fascinoso, ma difficile, mondo del fashion system. L’incontro è previsto il giorno 11 maggio alle 10, presso l’Aula Magna dell’ ITT Panella Vallauri.

Interverranno all’incontro: Dott. Anghelone Saverio – Assessore alle politiche giovanili; Dott.ssa Anna Nucera – Assessore all’Istruzione; Dott.ssa Carmen Stracuzza – Dirigente alle Politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria; Gianni Sapone: Fashion Designer; Alessandra Giulivo: Presidente Camera Nazionale Giovani Fashion Designer; Dott.ssa Rosa Romeo: Responsabile Servizio Politiche Giovanili;