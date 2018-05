L’Associazione Studentesca “E.U.Re.Ca.” in visita a Roma

Reggio Calabria. L’Associazione Studentesca “E.U.Re.Ca.”, in collaborazione con il Prof. Francesco Buccafurri e il Prof. Francesco Carlo Morabito, ha organizzato, tra il 25 e il 29 Aprile un viaggio studio, avente Roma come destinazione. Questa iniziativa ha offerto agli studenti dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria l’opportunità di entrare in contatto con importanti e affermate realtà lavorative italiane e internazionali, oltre che di conoscerne ambiti di competenza e punti di forza.

Sin da sempre, l’Associazione “E.U.Re.Ca.” si impegna allo scopo di accorciare le distanze tra mondo universitario e mondo del lavoro, avvicinando i ragazzi alle aziende e ai centri di ricerca attivi nel contesto dell’ICT. Il confronto con queste realtà ha permesso agli studenti di mettere in luce le proprie conoscenze e competenze, che si sono rivelate all’altezza del taglio fortemente tecnico e dimostrativo che ha caratterizzato le varie visite.

La prima esperienza del viaggio ha coinvolto il Centro ENEA di Frascati, fulcro nazionale ed europeo per la ricerca negli ambiti della fusione nucleare e delle sorgenti laser. In questa occasione, gli studenti hanno avuto modo di partecipare ad un seminario inerente la fusione inerziale e la macchina ABC, seguito dalle visite all’impianto FTU (Frascati Tokamak Upgrade) e all’area di supercalcolo.

I ragazzi sono stati poi ospitati nella sede del CERT (Computer Emergency Response Team) di Poste Italiane, presso la quale hanno preso coscienza delle problematiche riguardanti la cyber- security, tematica quanto mai attuale e vicina al loro percorso didattico e universitario. Gli studenti hanno potuto interagire in modo attivo e partecipativo con i Responsabili del Team, proiettando in una realtà pratica le nozioni apprese in aula. Con la visita presso Leonardo (Divisione Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale), i ragazzi hanno conosciuto una realtà variegata ed eterogenea. Dopo aver appreso le principali informazioni riguardo il sito e i prodotti dell’azienda, essi hanno avuto accesso alla Fonderia, alla Camera Anecoica e all’area della Microelettronica.

Le attività proposte da Leonardo sono, dunque, risultate trasversali ai vari ambiti dell’area ICT (Elettronica, Informatica e Campi Elettromagnetici) e hanno interessato e affascinato gli studenti per la loro varietà e completezza. La serie di visite si è conclusa con l’ESA-ESRIN di Frascati, uno dei sei centri dell’Agenzia Spaziale Europea specializzati che si trovano in Europa. Presso questa sede gli studenti hanno assistito ad un seminario riguardante il Lanciatore Vega, seguito dalla relativa simulazione in 3D.

Successivamente, hanno avuto occasione di visitare la ‘Control Room for Earth Observation Payloads’, ovvero la sala controllo di Osservazione della Terra per una presentazione delle missioni dei satelliti dell’ESA. Nel suo complesso, dunque, il viaggio ha rappresentato una preziosa occasione di arricchimento e di crescita umana e professionale, che integra la già ricca proposta didattica che i due Dipartimenti offrono agli studenti.