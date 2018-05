Presentazione del volume “Territori per lo Sviluppo” al Salone del Libro di Torino

Reggio Calabria. Il 9 maggio alle ore 15:00, presso la Saletta Riunioni del Dipartimento PAU e Il 13 maggio alle ore 12,30 presso il Lingotto di Torino nell’ambito del Salone del Libro sarà presentato il volume “Territori per lo Sviluppo” curato da Sante Foresta, Domenico Marino e Pietro Stilo. Il libro, pubblicato da Aracne a febbraio 2018, è il risultato delle esperienze fatte dagli allievi del Master di II Livello in Economia dello Sviluppo e delle Risorse Culturali, Territoriali e Ambientali durante il lavoro di ricerca per l’elaborazione delle tesi di master. Parteciperà alle presentazioni l’on. Nicola Irto, presidente del Consiglio Regionale della Calabria.

L’idea di fondo alla base dei significativi lavori di ricerca è stata quella di analizzare criticamente esperienze di programmazione e pianificazione dello sviluppo socioeconomico e territoriale con particolare attenzione a Piani, Programmi e Progetti orientati al futuro. In tal senso, al fine di evidenziare politiche, strategie e strumenti per la valorizzazione delle risorse culturali, territoriali e ambientali, i temi trattati nelle tesi sono stati orientati da alcuni saggi tematici su: la programmazione d’area di Sante Foresta; la Calabria dei borghi abbandonati di Gaetano Ginex; mercato del lavoro e Questione Meridionale di Domenico Marino; tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano di Giuseppe Mazzacuva; pensiero urbanistico contemporaneo di Domenico Passarelli; geopolitica ed economia delle Megacities di Pietro Stilo e Dalila Ribaudo; coinvolgimento, dialogo, interazione, ascolto di Giuseppe Falduto, Giancarlo Ferrante.