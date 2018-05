Riorganizzato circolo Pd di Gallico, Natale Pensabene alla guida

Reggio Calabria. “Un nuovo inizio, costruiamo insieme il futuro” questa la mozione congressuale che ha consentito l’elezione di Natale Pensabene alla guida del circolo del Pd di Gallico-Sambatello dopo un breve periodo di commissariamento sotto la governance di Giuseppe Neri. Natale Pensabene 38 anni è stato per anni consigliere di circoscrizione a Gallico ed ha ricoperto ruoli di direzione Politica nel Circolo del Pd di Gallico e nell’organizzazione giovanile del Pd a livello regionale.

Insieme a lui sono stati eletti Antonino Santoro, Paolo Chirico, Stefania Catalano, Domenico Giandoriggio, Natala Laface , Pasquale Gangemi e Francesco Gangemi quali componenti dell’esecutivo. Presso la sede territoriale del Pd sotto la presidenza del commissario Metropolitano Giovanni Puccio e della segretaria dell’organizzazione giovanile del Pd Katia Tripodo ed alla presenza del Capogruppo del Pd Antonino Castorina, dell’assessore alle Politiche comunitarie Giuseppe Marino e dei Consigliere Comunali del Pd Enzo Marra e Francesco Gangemi si è svolta l’assise congressuale che ha analizzato la situazione attuale del territorio che ricade nell’ex circoscrizione di Gallico-Sambatello ragionando sui diversi tentativi messi in rete dall’associazionismo culturale e da singoli cittadini per fare emergere le peculiarità della zona, le tradizioni e la vocazione turistica che deriva da un paesaggio monumentale.

Si è ripercorso durante l’incontro il lavoro fatto dall’amministrazione comunale ma anche l’esigenza di curare le problematiche legate al decentramento, alla scuola, all’ambiente ed ai traporti pubblici per ridurre il divario tra il centro e la periferia nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse. Tutti questi contenuti presenti all’interno della mozione congressuale esposta da Natale Pensabene nell’ottica di “praticare l’unità nella diversità per rigenerare il Partito Democratico con idee e progetti per costruire insieme il futuro”. Un momento importante e di condivisione dichiara il nuovo segretario a margine della sua elezione “partiremo da subito nell’essere sentinella del territorio ed allo stesso tempo elemento di congiunzione tra le criticità esistenti e le soluzioni praticabili”.