Siderno. Harry Potter compie 20 anni alla libreria Mondadori

Siderno (Reggio Calabria). Harry Potter compie 20 anni! E per festeggiare questo magico avvenimento la libreria Mondadori Bookstore di Siderno (presso il Centro Commerciale La Gru) ha ideato, assieme ai ragazzi dell’Associazione Role & Roll, una giornata a tema. Tante saranno le attività:

– Consegna della lettera per Hogwarts (hai dovuto aspettare tanto, ma finalmente la lettera di ammissione per la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts è arrivata: vieni a ritirarla)

– Smistamento (il Cappello Parlante e qualche domanda ti smisteranno in una delle quattro case di Hogwarts: quale sarà la tua?)

– Lezione di Pozioni (il libro di Pozioni Avanzate contiene ricette per creare i più potenti preparati magici: segui la ricetta nel modo corretto per creare la tua pozione preferita)

– Tre tiri a Quidditch (un Mago non deve solo studiare: fai guadagnare punti alla tua Casa centrando gli anelli delle porte con la Pluffa)

– Caccia ai Nargilli (i Nargilli sono creature che non si fanno mai vedere, ma forse con l’aiuto di Luna Lovegood riuscirai a scovarli)

– Il quiz della Coppa delle Case (vuoi che la tua Casa vinca la Coppa? Rispondi insieme ai tuoi compagni ad una serie di domande cui solo un Mago esperto conosce la risposta)

E’ consigliato un abbigliamento consono alle sale di Hogwarts.