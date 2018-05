Sospesa la protesta dei lavoratori del sindacato Usb della cooperativa “Città del Sole”

Reggio Calabria. È stata una intensa giornata di lotta quella di oggi per i lavoratori della cooperativa sociale “Città del Sole”, organizzati dal sindacato Usb, per protestare rispetto alla mancata erogazione delle spettanze da parte dell’Asp di Reggio Calabria.

Questi notevoli ritardi hanno creato grossi disagi alla cooperativa che gestisce la comunità alloggio per malati psichiatrici di via Eremo Botte, difficoltà che hanno già provocato 12 licenziamenti.

Nonostante le rassicurazioni avute negli ultimi mesi, “Città del Sole” è inspiegabilmente l’unica azienda del terzo settore a non ricevere, fin dallo scorso mese di giugno, i dovuti accrediti di pagamento, e l’esasperazione dei lavoratori ha portato oggi all’occupazione della sede della Direzione generale dell’Asp reggina.

La protesta, che ha visto coinvolti non solo i lavoratori ma anche familiari degli ospiti della comunità, è proseguita fino all’intervento del Governatore Mario Oliverio che, interloquendo telefonicamente con Aurelio Monte dell’Usb, ha garantito il suo pieno impegno per una felice quanto rapida conclusione della vicenda.

Domani alla Cittadella regionale si terrà un incontro convocato dal Presidente Oliverio cui parteciperanno i dirigenti dell’ASP reggina e una delegazione dei lavoratori e dell’Usb.

I lavoratori hanno dichiarato di aver voluto dare fiducia al Governatore e alla sua assunzione di impegni, smobilitando il presidio odierno, pronti a riprendere la mobilitazione ancor più determinati se il tavolo di domani non riuscirà a dare risposte concrete.