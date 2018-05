Basket. Aperte le iscrizioni per il corso di preparatore fisico

Reggio Calabria. Tempo di formazione per il basket di Calabria. Sono aperte anche le pre-iscrizioni per il corso Preparatore Fisico di Base, qualifica che consente di essere iscritto a referto come Prepatore fisico fino alla serie B maschile e serie A2 femminile. Chi saranno i nuovi Preparatori Fisici del basket di Calabria? Lo scopriremo presto. Il corso per Preparatore Fisico di Base è organizzato dalla Fip Calabria e il modulo di pre- iscrizione va inviato alla e-mail [email protected]

Il corso si svolgerà dal primo giugno 2018 al 31 luglio 2018. Si svolgeranno lezioni pratiche e di e-learning per un totale di 48 ore di lezione. I requisiti per partecipare al corso sono i seguenti: Avere compiuto la maggiore età, essere idonei fisicamente alla pratica sportiva della pallacanestro ed aver versato la quota di partecipazione presente all’interno del seguente modello web http://www.fip.it/public/16/732/preparatore%20fisico%202018.pdf.