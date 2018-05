Bicincittà 2018, presentate le iniziative della manifestazione

Reggio Calabria. Si è svolta oggi, mercoledì 9 Maggio, alle ore 10:30 presso il Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di Bicincittà. Il Presidente Demetrio Crucitti del Circolo Tennis ha salutato tutte le autorità e gli amici intervenuti alla conferenza stampa sottolineando l’importanza di questa manifestazione all’insegna del sano divertimento e della solidarietà coinvolgendo le famiglie, e in particolar modo anche i bambini. Presenti alla conferenza stampa gli Assessori del Comune di Reggio Calabria il Dott. Anghelone Saverio e il Dott. Latella Giovanni, l’Onorevole Nucera Giovanni della Regione Calabria, il Presidente della UISP Regionale Marra Giuseppe, il Presidente della UISP Provinciale Pietro Barillà, il delegato del AIL Parisi Martino, la Responsabile del ATAM Simona Argento, il presidente DLF di Reggio Calabria De Marco Franco. Inoltre è intervenuto il Presidente della Protezione Civile “Le Aquile” Nino Monteviso che ha illustrato il tragitto, e inoltre presenti alla conferenza anche i bambini della scuola dell’infanzia la “Nuvoletta”.

La 32° edizione di Bicincittà Uisp che si svolgerà il 13 Maggio ore 9:30 da Piazza Indipendenza è pronta a coinvolgere un migliaio di partecipanti su due ruote, per diffondere la sostenibilità ambientale e le strade sicure. Tutti i partecipanti, come una grande carovana, attraverseranno tutto il centro cittadino da sud a nord, partendo da Piazza Indipendenza (Lungomare Falcomatà) si proseguirà fino al piazzale Botteghelle per ritornare verso il centro arrivare fino al piazzale Pentimele per poi fare ritorno con arrivo sul Lungomare al punto di partenza. Saranno distribuiti a tutti i partecipanti iscritti le magliette dell’evento e infine saranno sorteggiati diversi premi.

Nella giornata di sabato a Piazza Indipendenza ci sarà “Baby in Bici” e “Primi passi in moto” per i più piccoli, in uno spazio dedicato a loro per passare una giornata di sano divertimento. Anche quest’anno ci sarà la preziosa collaborazione della Polizia Municipale e delle associazioni di protezione civile del comune di Reggio Calabria. Le aziende che collaborano omaggeranno tutti i partecipanti con dei gadget. Presente in piazza sarà l’AIL associazione italiane contro le leucemie-linfome e mieloma onlus e l’azienda ATAM che metterà a disposizione il bus turistico che con l’associazione Pretty Woman con un gruppo di mamme allieterà con dei balli il tragitto di Bicincittà. Dopo gli interventi dei presenti è stato rinnovato l’appuntamento per domenica 13 Maggio (festa della mamma) con Bicincittà 2018.