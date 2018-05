Catanzaro. Caruso dimissionario dopo interdittive: amicizia da Unindustria e Ance Calabria

Catanzaro. “Esprimiamo sentimenti di amicizia ad Alessandro Caruso, presidente di Ance Catanzaro dimissionario dopo l’interdittiva che ha colpito la sua impresa”. Lo affermano, in una nota congiunta, i presidenti di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca, e di Ance Calabria, Francesco Berna, che proseguono: “Riconosciamo al collega Caruso un alto senso di responsabilità che, in questo momento così delicato, lo ha indotto spontaneamente a rimettere il mandato di vertice dell’associazione territoriale catanzarese dei costruttori. Non siamo sorpresi di questo suo gesto, conoscendo le sue qualità umane. Auguriamo – concludono Mazzuca e Berna – ad Alessandro Caruso di chiarire l’intera vicenda che lo riguarda e siamo sicuri che vedrà riconosciuta la correttezza del suo operato, in tutte le sedi competenti”.