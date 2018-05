Catanzaro. Il Parco Ippico “Valle dei Mulini” di nuovo protagonista di eventi sportivi nazionali

Catanzaro. “Il Parco ippico ‘Valle dei Mulini’ torna ad occupare una posizione primaria nei circuiti ippici nazionali, con conseguenti benefici per il territorio provinciale e regionale. Gli sforzi dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro, che si è fatta carico di manutenzione e interventi finalizzati a scongiurare il depauperamento dell’impianto oltre che a favorire il rilancio della struttura, nonostante questa funzione rientrasse tra quelle residuali attribuite all’Ente intermedio, vengono premiati con un ritrovato protagonismo. Il Parco Ippico Valle dei Mulini rappresenta una eccellenza, favorirà una importante ricaduta economico nell’indotto turistico e dell’accoglienza valorizzando Catanzaro nel suo ruolo di Capoluogo di regione”.

E’ quanto ha affermato il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella Sala consiglio di Palazzo di Vetro per presentare l’appuntamento con il Concorso Ippico nazionale BO, gara valida per la qualificazione del circuito Piazza di Siena 2018, che si terrà sabato 12 e domenica 13 maggio. gli eventi che la Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Regionale Calabria assieme alla Provincia di Catanzaro, ha programmato per l’anno 2018 a partire dall’appuntamento di sabato 12 e domenica 13 maggio con il Concorso Ippico nazionale BO, qualificazioni Piazza di Siena 2018. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il dirigente del Parco della Biodiversità Mediterranea, Rosetta Alberto, oltre che il presidente della FISE Calabria Roberto Cardona.

“Nonostante le difficoltà economiche ed organizzative, determinate da una legge di riforma degli Enti locali che complica la gestione degli impianti sportivi, ci siamo impegnati a rilanciare la struttura che rappresenta da sempre un fiore all’occhiello nel settore. Non dimentichiamo che abbiamo dovuto fare fronte ad una serie di criticità determinate anche dai danni cagionati dagli incendi che l’estate scorsa hanno rischiato di distruggere il Parco – ha ribadito il presidente Bruno -. Grazie all’impegno del direttore Rosetta Alberto e dello staff che si occupa del Parco e della Valle dei Mulini, e del supporto della Federazione sport equestri della Calabria attraverso una convenzione con la Provincia e Fise che garantisce la continuità gestionale del Centro, possiamo guardare al futuro con rinnovato impegno ed entusiasmo”.

“Così come negli anni scorsi, anche quest’anno si terranno importanti manifestazione a partire dalla da due concorsi ippico di tipo B cioè Regionali, il primo il 12 – 13 maggio che avvia di fatto la stagione delle gare più importanti. Stagione che vedrà i suoi eventi clou nei concorsi nazionali di agosto a 3* e di settembre organizzato con il supporto del ministero delle Politiche agricole attirando decine e decine di cavalieri ed appassionati – ha spiegato Cardona -. Superata una empasse di carattere tecnico dovuta ad un problema ad una cabina elettrica, la FISE Calabria si rimette in moto. Il connubio sport turismo e spettacolo è una delle risorse la Federazione che si attiverà anche per dare dimensione partecipativa con progetti indirizzati alle scuole e alla riabilitazione equestre. Grazie al sostegno del presidente Bruno che crede fortemente nella “Valle dei Mulini” e nella collaborazione con la Fise siamo nella condizione necessaria ad avviare la nuova programmazione”.

E di ‘connubio positivo’ e rinnovata sinergia con ricadute positive su tutto il territorio, ha parlato anche la direttrice del Parco, nonché dirigente provinciale Rosetta Alberto, che segue con attenzione e costanza le problematiche legate all’attività della Valle dei Mulini per “garantire il mantenimento di uno dei nostri gioielli più preziosi”.